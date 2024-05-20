烏促提供俄領土情報 美審視

【本報綜合報道】美媒近日報道，烏軍在哈爾科夫州節節敗退之際，烏克蘭敦促美國提供關於俄羅斯領土上的目標情報，美方官員已開始審視要求。俄羅斯國防部表示，上周六佔領哈爾科夫地區一條村莊，烏克蘭總統澤連斯基則稱，哈爾科夫情況逐步受控但不穩定，預料俄軍可能加強東北面的攻勢，又稱夥伴國「擔心俄方會打敗仗」並引起地緣政治不可預測的變化。

《紐約時報》指，烏克蘭獲得美國及其他盟友提供的情報後，將更好地規劃導彈和無人機接近俄羅斯境內的軍事目標路線。有了詳細的地形地圖，武器可在低空飛行避過雷達探測，並提升打擊效果。雖然烏克蘭已獲得商業衞星成像數據，但美國情報機構將提供更詳細和及時資訊。美國參謀長聯席會議主席布朗上周四證實，烏克蘭一直尋求增加對俄羅斯境內的打擊力度，並要求美國提供協助。