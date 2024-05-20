歐美台日製共聚聚甲醛 華展反傾銷調查

根據上述申請人提供的證據和初步審查，中國商務部決定對上述地區的進口共聚聚甲醛開展反傾銷調查，調查確定的傾銷調查期為去年1月1日至12月31日，產業損害調查期為2021年1月1日至去年12月31日。

可部分替代銅鉛等金屬

被調查產品共聚聚甲醛，又稱聚氧亞甲基共聚物或聚氧化甲烯共聚物，具機械強度高、高耐疲勞性、高耐蠕變性等性能，可部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、醫療器具、建築建材等領域。利害關係方應於公告發布日起20天內，向中國商務部貿易救濟調查局登記參加今次反傾銷調查，商務部將採用問卷、抽樣、聽證會、現場核查等方式向有關方面了解情況，如不合作或嚴重妨礙調查可面臨裁罰。