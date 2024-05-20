美成功亞臨界試驗 助新核武拓展 抗衡中俄

拜登任內第3次 美國能源部國家核安全局上周四罕見宣布成功進行「亞臨界試驗」，該局副局長亞當斯（Marvin Adams）重申，美國計劃增加亞臨界試驗頻率，從而繼續收集有關核武材料的重要數據，同時技術上毋須恢復地下核爆炸試驗。今次是美國總統拜登任內第3次亞臨界試驗，也是自2021年9月以來首次進行有關核試。有日媒形容，華府做法顯然是為了威懾中國及俄羅斯。

國家核安全局發表聲明，證實上周二晚在內華達國家安全區的亞臨界試驗主要地下實驗室內，成功進行一次亞臨界試驗。實驗表現符合預期，無形成足以自我維持的超臨界鏈式反應，與美國過往全部33次亞臨界試驗一樣，都符合《全面禁止核試驗條約》的零當量標準。試驗與勞倫斯利弗莫爾國家實驗室合作進行，是「敏捷」（Nimble）」系列試驗的第一項，系列試驗得到洛斯阿拉莫斯國家實驗室支持。

毋須恢復地下核爆炸試驗 聲明指出，國家核安全局依靠亞臨界試驗收集寶貴數據，以維持美國核彈頭的安全、安保、可靠性和有效性，核安全企業將利用試驗結果提高建模和模擬能力，作為國家核安全管理局30多年來領導、以科學為基礎的庫存管理計劃一部分。美國從1992年自願停止地下核爆炸試驗，並在1997年開始轉而進行亞臨界試驗，堅持該類試驗不受聯合國大會通過、美國簽署但未批准的《全面禁止核試驗條約》所禁止。

亞臨界試驗使用化學高能炸藥等方式衝擊武器級核材料，在不引起核爆炸下，獲得核武材料的反應數據，被認為是美國洲際彈道導彈核彈頭現代化計劃，以及開發配備核彈頭的新一代巡航導彈遠程防區外（LRSO）導彈的不可或缺一環。日本傳媒報道，拜登任內前兩次亞臨界試驗於2021年6月22日和9月16日在內華達州進行。前總統特朗普執政期間，美國曾3次進行亞臨界試驗，而前總統奧巴馬執政時期則4次進行相關試驗。

國家核安全局局長赫魯比（Jill Hruby）去年6月在《全面禁止核試驗條約》科學技術大會上，突然公布美國亞臨界試驗次數從32次修正至33次。日本研究所「和平倉庫（Peace Depot）」根據《美國資訊公開法》申請公開，今年3月獲悉是美國政府擴闊標準，令2007年2月至5月在內華達州進行的熱核反應堆實驗，算作亞臨界試驗。

長崎縣知事向美大使抗議 日本傳媒指出，儘管中國、俄羅斯、伊朗及北韓繼續擴大其核能力，但美國這次試驗可能會引發批評。

其中日本長崎縣知事大石賢吾上周六向美國駐日大使伊曼紐爾提交了抗議書，稱核試將助長核軍備競賽。在二戰期間，長崎及廣島曾遭美軍投擲原子彈，造成逾20萬人死亡。本報綜合報道