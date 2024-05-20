婦嚼碎餵食出事 梅毒傳兩歲孫兒

陋習屢勸不改 男童父母無奈 浙江杭州市一名兩歲男童近日被驗出感染梅毒，其父母經檢測後均顯示沒有染病，疑與其患病祖母經常嚼碎食物後餵食有關。內媒上周六報道，男童父母無奈表示，此種不良習慣已多次要求改正，卻屢勸不改，不知是否與此有關。

唾液為傳染源之一 報道指，男童昊昊的祖母得知消息後沉默了，關於她是如何患上梅毒也不得而知。醫院皮膚科副主任袁丞達解釋，梅毒傳染源是患者傷口滲液、血液、精液、唾液等，都可以偵測到梅毒螺旋體存在。因此梅毒主要通過性傳播、母嬰傳播以及血液傳播，但在非常巧合的條件下會發生間接傳播感染。

雖然梅毒通過接觸感染者極少，一般日常生活接觸不會傳染，但也要做好家庭內部及個人的衞生清潔。例如盡量少用或不用公共泳池、不與他人共用毛巾等私人物品。家庭中如有梅毒患者，可用消毒劑對其用品、衣物、被褥等經常消毒；患者的個人生活用品要與其他家庭成員分開，並且要注意不要與患者的皮疹、潰瘍等處接觸。

可致口腔潰瘍腹瀉 對於許多家長擔心孩子牙齒發育不完全，因此希望自己咀嚼爛食物後再餵食，有專家認為是一種非常不健康方式。首先，這種方式容易讓孩子感染幽門螺杆菌，因為大人口中的細菌比想像中要多，而孩子往往會因為這種不健康的喂養方式而出現口腔潰瘍以及腹瀉等問題。其次，長期以這種方式餵食，很容易影響孩子的消化系統。本報綜合報道