南寧往來深圳高鐵 料2027通車

【本報綜合報道】廣西壯族自治區日前舉行全面推進桂粵交通高水平互聯互通新聞發布會，廣西南寧市至廣東省深圳市高鐵正加快建設，預計2027年通車。全線通車後，南寧至深圳高鐵最快運行時間可由現在的3.5小時縮短至2.5小時。

廣西連接廣東 公路工程提速 會上指出，廣西和廣東規劃建設27條鐵路公路通道，其中已經建成12條，在建7條，規劃8條。鐵路方面，規劃建設12條通道，已建成南廣高鐵、貴廣高鐵、益湛鐵路等4條鐵路，正在加快建設南寧至深圳高鐵、柳州至廣州鐵路。

高速公路方面，規劃建設15條通道，已建成合浦至山口、靈峰至賀州等8條高速公路，加快建設南寧至湛江、連山至賀州等5條高速公路，加快推進博白至高州等2條高速公路前期工作。

據介紹，南深高鐵西起南寧市，東至深圳市，途經廣西玉林、梧州（岑溪），廣東雲浮、肇慶、佛山、江門、中山、珠海等地市，線路全長648公里，其中廣西境內304公里，廣東境內344公里，設計標準為雙線時速350公里高速鐵路。