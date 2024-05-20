廣東迎「龍舟水」 民眾掀暴雨上班30天憂慮

廣東省今年首場「龍舟水」於周日前後出現，當地氣象部門近日發表雨量預計，引發網上有關「廣東是不是要下30天暴雨」的討論。廣西壯族自治區多地上周六開始下暴雨，其中南寧市最大雨量超過一小時100毫米，欽州市欽南區龍門港鎮昨日凌晨3時更錄得一小時降雨189.6毫米，打破該自治區歷史紀錄。中央氣象台昨日上午發布暴雨橙色預警，廣西南部、廣東南部部分地區有大暴雨。

氣象部門料5場大範圍降雨 華南每逢端午節前後出現集中降雨期，民間習慣稱為「龍舟水」。廣東省和廣州市氣象部門近期均公布了龍舟水統計期（5月21日至6月20日）當地雨量統計，初判將有5場大範圍降雨過程，其後「廣東人將挑戰暴雨上班30天」話題隨即衝上熱搜。

氣象部門解釋，即使是集中降雨時段，也有預計雨量未達暴雨的時段，預計今年龍舟水期間，全省平均雨量約350毫米，降雨空間分布差異性大。

廣鐵稱準備列車限速運作 廣州市上述期間平均雨量料將較常年同期偏多一至三成，平均累計雨量約400至500毫米。廣鐵集團表示，根據降雨影響範圍，近期將對京廣、京九、廣深城際線路列車採取限速運作。

廣西氣象局指，上周六日間至昨日早上桂北、桂中和沿海有暴雨、局地大暴雨，欽州、防城港、南寧市有特大暴雨，欽州市欽南區龍門港鎮24小時累計雨量610.5毫米，打破該市紀錄。此外，滑動60分鐘雨量204.7毫米，也超過了2021年7月河南鄭州水災的整點一小時雨量、滑動60分鐘雨量。預計周日廣西東部和沿海地區仍有大暴雨，局部地區強降雨可能引發山洪、地質災害、城鄉積澇等災害。本報綜合報道