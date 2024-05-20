美大使視察日本兩外島 針對中方

【本報綜合報道】中日持續在東海角力之際，美國駐日本大使伊曼紐爾上周五到日本最西南端島嶼與那國島和石垣島，強調增強威懾的重要性，以及美國致力於維持與日本的同盟關係。

稱致力維持同盟關係

與那國島位於台灣以東，石垣島則海上保安廳巡邏艇駐地，轄區包括中日有主權爭議的釣魚島海域。伊曼紐爾是首位訪問與那國島的美國大使，町長糸數健一陪同他眺望距離只有110公里的台灣。伊曼紐爾指出，時任美國眾議院議長佩洛西2022年8月訪台後，中國發射的5枚導彈落入日本專屬經濟區，影響日本漁民生活。伊曼紐爾其後轉往石垣島，表明如果有強大威懾，這確保會有和平、安全、經濟繁榮，沒有的話如同對試圖用經濟脅迫和對抗作為唯一表達方式的人開綠燈。