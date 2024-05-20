台立委抵太平島 促新政府宣示主權

【本報綜合報道】台灣立委於上周六登上南海南沙群島太平島，視察新建的太平島碼頭、戰備操演等，立法院副院長江啟臣在島上向候任總統賴清德、立法院院長韓國瑜等人寄出明信片，呼籲賴清德在今日的就任典禮重申太平島是台灣領土。

視察碼頭及戰備操演 原先登記參加考察的立委約有20人，但由於立法院上周五開會期間爆發嚴重肢體衝突，不少立委受傷，因此有人取消行程，團員只餘江啟臣、立法院外交及國防委員會召委馬文君等10人。

馬文君上周六清晨帶隊搭乘行政專機從松山基地出發到太平島，她指這是非常難得的機會，太平島是台灣的南疆，一行人慰勞了海巡署及空軍第六聯隊人員，並視察太平島港側浚深及碼頭整修工程。

江啟臣表示，太平島已經完成碼頭擴建且提高該島重要性，呼籲請賴清德公開重申太平島是台灣領土，宣示南海主權，以正國際視聽。

他又指出，南海局勢千變萬化，台灣主張和平解決爭端，但是不能沒有聲音、沒有主張、沒有作為，隨時都要密切注意，有效發揮太平島的南海和平角色。