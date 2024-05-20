外界料賴遭美警告保持低調

【本報綜合報道】台灣候任總統賴清德周一宣誓就職，他早前指支持兩岸維持現狀。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格自台灣大選以來兩度訪台，異常頻繁的外交來往引發不少猜測，外界認為賴清德被美國警告在就職禮上保持低調，尋求與北京和平對話，而羅森伯格也曾數度表明美方不支持台獨。

大陸國台辦早前表示，賴清德延續的「蔡英文路線」即是台獨路線和害台路線。不過，羅森伯格上月初和賴清德見面後，國台辦副主任仇開明會見負責亞太事務的美國助理國務卿康達等華府官員討論兩岸議題，雙方發布的新聞稿內容無大分歧，或反映陸美對賴清德的兩岸政策應在可容忍範圍內。

學者：或向大陸伸橄欖枝 美國智庫亞洲協會學者莫里斯（Lyle J. Morris）認為，賴清德或將向北京伸出橄欖枝，提出對話及和平，但不會提及九二共識等關鍵字眼。台灣政治評論家郭正亮分析指，若美國總統拜登連任，處理台灣問題的路線將十分審慎，或繼續加強台灣自衞能力，同時尋求外交和經濟手段緩和兩岸緊張局勢；若前總統特朗普當選，兩岸關係或出現不同程度變動，美方將再次加強挑釁和遏制，屆時兩岸和中美緊張局勢可能再次升級。

台北國防大學政治作戰學院軍事事務研究所教授馬振坤則認為，除非賴清德主張支持其過去有關台灣地位的激進言論，或上任後採取符合其過往主張做法，否則北京應不至於展開大規模軍事行動。北京對台軍事動作是以遏制台獨分裂及外部勢力干涉為主，「露頭就打」。