賴清德今就職 10邦交國代表團出席

前美卿抵台 斥陸不滿反映弱點 台灣候任總統賴清德今日舉行就職禮，多國派代表團參加。台媒昨日報道，台灣12個邦交國中，會有10個祝賀團訪台，其中伊斯瓦蒂尼訪問團及帛琉總統惠恕仁已抵埗。美國前國務卿蓬佩奧以個人身份赴台出席，批評大陸不滿美方人士訪台已反映其弱點。

蓬佩奧受訪時表示，若果大陸對美國人到台灣訪問感到不滿時，認為這顯示他們的核心弱點。他還稱，將向賴清德表達祝賀，並且強調美國人民對台灣的重視，以及台灣在經濟和安全方面對美國的重要性。

美代表團典禮後訪台 美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）上周六透露，他將在就職禮後率領一個國會議員代表團訪台，向台灣人民表達美國的支持。麥考爾3月時曾稱，本月會率團訪台，參加賴清德的就職禮，與最新說法有別。他去年4月曾訪台，與台總統蔡英文會晤，並承諾幫助向台灣軍方提供訓練並加快武器交付，之後遭大陸制裁。

伊斯瓦蒂尼國王姆斯瓦蒂三世派出120人訪問團，除了多名王室成員，還有外長跟央行總裁等，規模是所有祝賀團中最大。伊方將除了觀禮，也會與台方簽署多項合作文件。伯利茲總理布里塞尼奧上周六亦已率團抵台，評價兩地邦交有9.9分，樂意在未來邀請賴清德訪問伯利茲。

危地馬拉總統不出席 台灣另一邦交國危地馬拉的總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo），不會親自出席賴清德就職禮。但台駐危地馬拉大使曹立傑表示，阿雷瓦洛已向台承諾與保證，未來4年將堅定支持台灣。阿雷瓦洛期望繼續合作成為策略聯盟，因為兩地擁有自由民主和尊重人權的共同價值並可互補，台灣具科技實力且為亞洲門戶，而危地馬拉則有豐富資源同時是通往美洲的門戶。

將赴台出席就職禮的日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，特別委託著名酒廠「獺祭」製作紀念酒，祝賀賴清德和蕭美琴就職。安倍昭惠發表賀文稱，作為日台友好櫻花返鄉文化交流會的榮譽會長，她期待今後日台連結更加緊密。賴清德和其副手蕭美琴昨日則邀請已抵台的邦交國元首與官員等逾20位外賓，在釣蝦場體驗釣蝦。本報綜合報道

惠恕仁（前中）抵達台灣。 姆斯瓦蒂三世 蓬佩奧 賴清德就職典禮相關問題 麥考爾