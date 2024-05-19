女裁縫雕像 40年後變古董亮相

【本報綜合報道】美國紐約市一名老婦年輕時在裁縫店工作，老闆早年曾以她為原形製作出一件雕塑，並擺放在店舖大堂數年之久，惟隨着裁縫店搬遷，雕塑亦不知所終。她原以為雕像早已損壞，詎料孫女近日在網上尋回它，更發現它40年來仍完好無缺，目前已將它贈予曼哈頓下東城的一間博物館。

模特兒期間僅靠鼻插飲管呼吸 早年從意大利移居至美國的95歲老婦普爾索內（Maria Pulsone）當年曾獲邀成為雕像模特兒，期間被石膏覆蓋全身，僅能在鼻子插着飲管呼吸，任由藝術家製作雕像。雕像此後一直被擺放在裁縫店大堂，直至搬遷。

普爾索內孫女埃普內（Jennifer Pulsone Heppner）近日在網上搜尋「女裁縫雕像」等字眼，驚訝發現雕像竟被放在賓夕凡尼亞州一間古董店內銷售，遂花600美元（約4,681港元）收購它。普爾索內形容，該雕像是其一部分，同時對整個意大利而言亦是巨大的榮譽。她覺得自己如同公主一樣，對此感到十分幸運。