科技繪消失支流 助金字塔建材研究

【本報綜合報道】埃及金字塔充滿神秘感，吸引不少科學家前往探索。有考古團隊近日透過衞星圖片及分析沉積物取心，繪製出尼羅河一條已消失的64公里長支流，曾流經埃及多個金字塔，並在古埃及人運輸金字塔建築材料和工人發揮關鍵作用。研究論文上周四已發表在國際期刊《通訊地球與環境》。

研究論文主要作者吉奈姆（Eman Ghoneim）及其團隊為該條支流取名為「Ahramat」，阿拉伯語意指眾數的金字塔。支流闊約500米，至少25米深，相信曾流經附近31座金字塔。團隊又發現，該流域許多金字塔有堤道連接至支流，反映它是非常重要的功能性水道。支流已被掩埋在農田和沙漠中，她推測可能是某段時期出現的乾旱和沙漠化將沙子掃入該地區，令支流淤塞，導致其乾涸或消失。

揭L形結構連接墓室 另一方面，由日本和埃及組成的考古團隊早前在胡夫金字塔附近，發現一個位於地表下約2米、呈「L字形」的異常結構，其長寬各為10米及15米，內部充斥了沙子。而該結構下方有另一個更深層的墓室，團隊推測L形結構或是通往此古墓的入口或回填沙子的建築工地。