3D打印婚紗 新娘優雅出嫁

隨着3D打印技術發展逐漸成熟，能製造的物品亦日益增加，甚至連婚紗也能打印生產。荷蘭一名時裝設計師利用3D打印技術，為客戶製作出全球首件3D打印婚紗，實現獨一無二的設計之餘，更令新娘喜極而泣。

美媒上周五報道，設計師范海爾彭（Iris van Herpen）對新娘帕瓦尼（Mariana Pavani）身體完成3D掃描後，為對方打印一件緊身胸衣連身禮裙，上半部分包裹着優雅骨感的流線型雕塑，整件婚紗只有褶皺部分是由手工打褶。

范海爾彭表示，3D打印製成的物品沒有接縫，表面非常平滑，典型婚紗款式則無法做到這一點，加上該件婚紗原本需要600小時才能完成，但3D打印只需要41小時。她認為3D打印為時尚領域開闢了新的設計途徑，設計師亦能嘗試無法依靠手工製作的設計。

製作由600小時縮至41句鐘 帕瓦尼表示，她十分希望擁有一件與眾不同的連身裙，故一開始便希望能在婚紗設計中融入3D打印元素，結果沒有令帕瓦尼失望，她形容當她首次穿上該件傑作時，自己興奮得難以抑制淚水，最終的設計讓她感受到強大和充滿女性氣質。范海爾彭指，雖然3D打印時裝已非新鮮事，但能令某人於一生中最特別的日子穿上它更顯意義非凡。本報綜合報道