美司法部及TikTok 倡速審剝離訴訟

【本報綜合報道】美國政府勒令中國短片分享平台抖音海外版TikTok在明年1月19日前剝離母公司字節跳動，否則禁用，TikTok日前已入稟阻止。美國司法部和TikTok上周五促請哥倫比亞特區聯邦上訴法院設定快速審理時間表，在今年12月6日前作出裁決，以便有需要的話可在剝離限期前向聯邦最高法院上訴。