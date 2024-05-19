波音醜聞吹哨人 中槍伏屍座駕 警證死於自殺

揭露美國飛機製造商波音公司安全可能存在問題「吹哨人」、波音前品質管理經理巴尼特（John Barnett）本年3月在南卡羅萊納州查爾斯頓縣中槍伏屍座駕，惹來遭到報復傳聞。當地警方前天發布報告顯示，巴尼特的確死於自殺。

62歲的巴尼特3月9日沒有就舉報波音案件現身作供，最終被警方在酒店內停車場內發現其遺體。他的頭部中彈，右手持有槍枝，最初被驗屍官定性為「明顯自殺」案件。經死者家屬等人要求，警方決定繼續調查，相關報告直至前天終於出爐。

筆記簿內附遺書 在報告中，警方提到調查人員收到彈道報告，證實子彈的確由死者手上槍枝射出，加上驗屍報告同時確認，巴尼特死於自殺，因此結束再查，並認定死因純粹是自殺。警方亦發聲明強調，他們意識到此案帶有公眾利益，調查無受外部影響。

除了巴尼特死因，調查人員亦在車內發現一本筆記簿，內有死者指紋。警方透露，筆記簿部分內容好像遺書一樣，包括巴尼特告訴家人及朋友，自己很愛他們，亦寫上「我不能再這樣做了」、「我找到目標」及「我祈求波音付出代價」等。

上述報告出爐後，巴尼特家屬及律師暫未回應。他的母親上月受訪時稱，波音應為兒子生前感到沮喪一事負責。巴尼特生前曾在波音工作長達32年，最後7年出任品質管理經理，期間曾提出品質問題等，直至2017年以飽受工作相關壓力為由辭職。他2021年起訴波音，指控前公司存在一系列問題，包括多名經理敦促他在品質管理方面走捷徑等。本報綜合報道