朝試射彈道導彈 配備自主導航系統

金正恩現身觀摩 滿意研發成果 朝中社昨日證實，北韓導彈總局上周五在東部海域，試射配備新型自主導航系統的戰術彈道導彈。北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀摩試射活動，並感到滿意。

報道指，本次試射旨在推動武器系統技術快速發展，北韓自主導航系統的準確性和可靠性通過試射得到驗證。金正恩對北韓獨立自主研發並成功採用自主導航系統，所蘊含的軍事戰略價值表示極大滿意，本次試射是北韓導彈總局及其下屬國防科學研究所正常活動的一部分。

指敵人軍事對抗加劇 金正恩同日視察北韓重要軍工企業，指導生產活動。金正恩指，近期敵人的軍事對抗活動變本加厲，要毫不猶豫加快重要活動和生產活動，以快速加強北韓核武力。從圖片可見，金正恩視察生產火星18洲際彈道導彈發射車的軍工企業。火星18由固體燃料驅動，如果按照正常軌迹發射，射程足以打擊美國本土。

戰術制導武器射程增 南韓國防與安全論壇高級研究員申宗禹（音譯）認為，最新試射標誌着北韓戰術制導武器射程增加，此前認為前者射程為100至110公里。從北韓本次測試的導彈飛行距離為300公里來看，北韓可能模擬打擊南韓軍事設施。根據測量，北韓首都平壤至南韓雞龍台三軍司令部的直線距離約330公里，平壤至南韓群山的美國空軍第8戰機聯隊司令部約350公里。

南韓聯合參謀本部上周五指，偵測到北韓當日下午3時10分左右在江原道元山一帶向東部海域發射疑似短程彈道導彈的飛行物，導彈飛行約300公里後落入海中。北韓上月22日發射屬於短程彈道導彈的600毫米超大型火箭炮彈，時隔25天再發起武力挑釁。本報綜合報道