俄火箭助推器返大氣層 加州美軍靶場群空域關閉

【本報綜合報道】美國國防部上周四起關閉加州外海一帶的美軍靶場群空域，要求各類飛機避開俄羅斯火箭發射影響區域，引起民眾憂慮俄羅斯進行軍事演習。美國傳媒上周五報道，有關區域是俄羅斯火箭助推器重返大氣層後的預定落入位置。

一度惹民眾憂慮 美國國防部互聯網通知服務（DINS）上周三發布通知，建議所有從北美來往夏威夷的飛機於本月16至26日，避開太平洋上空俄羅斯影響區域至少50海浬。涉事區域是美軍靶場群所在海域，經常舉行軍事演習、敏感測試和大規模訓練活動，美國海軍航空母艦林肯號曾在同一海域進行部署前準備的綜合演習。

國防部官員澄清，由於俄羅斯太空發射助推器重返大氣層，墨西哥下加利福尼亞半島附近的太平洋空域在未來10天內將關閉，強調不是因為試射或軍事演習。俄羅斯國防部上周五公布，當天從阿爾漢格爾斯克州普列謝茨克航天發射場，發射一枚搭載太空船的聯盟2.1b運載火箭。有報道估計，它就是將影響加州的火箭。