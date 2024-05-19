普京：俄中夥伴關係 不針對任何人

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五完成對中國的國事訪問，他接受俄羅斯傳媒提問時形容與中方的會談非常有意義和實質性，重申俄中夥伴關係並不針對任何人，目的只是為兩國的發展創造更好條件，改善兩國人民福祉。

普京離開中國前在黑龍江省哈爾濱市召開記者會，感謝中國國家主席習近平邀請，為俄中合作創造非常有利和熱烈氣氛。普京說，此行是正式國事訪問，很大程度上也是工作之旅，俄方官員上周四幾乎整天都與中國領導人和中方官員一同討論多個問題。普京指出，俄羅斯和中國是現代文明重要組成部分，兩國認為發展應是建設性、和平，兼顧國際交往各方利益。

指西方對立夥伴欺騙俄

記者問及普京與習近平的非正式會晤情況，指出普京的助手透露會面以非常小範圍形式進行，俄羅斯新防長別洛烏索夫和聯邦安全會議主席紹伊古都有出席，雙方是否討論過烏克蘭問題。普京指，會上討論許多對雙邊關係非常重要的問題，亦談及解決烏克蘭危機，中方講述了最近訪問歐洲時商討的主要問題，以及與和平倡議相關立場。俄方相信中國正在真誠努力解決有關問題，提供不同選項而且非常靈活，兩國對此進行長時間討論。他同時指摘西方對立夥伴在烏克蘭問題上欺騙俄羅斯，俄方需要了解應該相信誰。