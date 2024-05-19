俄阻斷星鏈服務 烏軍接連失利

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，俄羅斯於本月10日首次成功完全阻斷美國太空科技公司SpaceX旗下的近地軌道衞星星鏈（Starlink）互聯網服務，導致烏軍失去監視能力。俄軍在之後數天向哈爾科夫州進攻，烏軍在毫無準備下接連敗退。

駐守哈爾科夫州邊境線的烏軍第125國土防衞旅無人機部隊，呼號「藝術家」的指揮官透露，俄羅斯本月10日上午發動電子戰干擾，導致該旅完全失去某一位置的無人偵察機信號。

需用無線電或電話工作 他們原先依賴無人機監視俄軍集結情況，當下只能改用無線電或電話工作。其他軍人也抱怨部隊極度疲勞，不滿烏克蘭政府未加強動員，導致前線人員嚴重不足。

「藝術家」又認為就算知曉俄軍集結，烏軍也無法構築堅固防線。他指出其部隊會趁夜間用鐵鍬挖土，但哈爾科夫邊境的土壤非常厚重，只有挖掘機才能挖開，也只有機械設備才能安裝混凝土防禦工事。他承認部隊可以趁在之前彈藥仍然足夠時完成防線，坦言他們浪費大半年時間，並強調當下會盡力而為。