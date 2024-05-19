向烏東北城市揮兵 普京明言非佔領

稱旨在建緩衝區 護俄西部邊境 俄羅斯總統普京上周五訪華期間表示，暫時沒有佔領烏克蘭第二大城市、位於東北部的哈爾科夫的計劃。他強調俄軍在哈爾科夫州的作戰行動，只是為了建立緩衝區，保護俄羅斯西部邊境安全。

訪華期間談戰事 斥烏挑釁 普京在哈爾濱工業大學會見記者，並評論哈爾科夫州的戰鬥，稱俄軍嚴格按照計劃在戰場取得成功。普京指摘烏克蘭持續轟炸俄羅斯邊境地區的民居，包括別爾哥羅德州，炮火直接擊中城市中心導致平民喪生。普京憶稱，他曾公開警告烏克蘭倘繼續攻擊俄羅斯平民，將在烏克蘭控制區建立「隔離地帶」，俄軍行動與他的言論一致，現時沒有攻佔哈爾科夫計劃。

俄軍毀烏123無人機26快艇 俄羅斯國防部上周五稱，俄軍北部集群過去一周在哈爾科夫州解放了12座村莊，繼續向敵軍縱深防線推進。俄軍防空部隊過去24小時，在克里米亞及克拉斯諾達爾邊疆區擊落123架烏克蘭無人機，黑海艦隊則摧毀26艘無人快艇。英國《衞報》報道，俄羅斯在哈爾科夫州發動新一輪攻勢前，英國情報部門曾向烏克蘭示警，並提供俄軍集結地區的情報。然而，烏克蘭在哈爾科夫州的防線形同虛設，未能阻止俄軍推進。

有烏軍抱怨哈爾科夫州沒防禦工事和雷區，《烏克蘭真理報》指有人挪用資金，但烏官員否認並駁斥有關說法是俄宣傳伎倆，旨在挑撥地方與基輔之間關係。

俄威脅擴大緩衝區至波蘭 俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫揚言，如果西方向烏克蘭提供遠程導彈，俄羅斯可能讓緩衝區逼近波蘭邊界，甚至擴大到波蘭領土。梅德韋傑夫提醒，西方援烏的風暴之影和斯卡普-EG巡航導彈射程至少550公里，告誡西方國家領袖要計算好援烏武器的射程。

烏克蘭最高議會日前通過動員服刑罪犯服兵役的法案，上周五由總統澤連斯基簽署成法。根據新法，入伍的罪犯可獲得假釋，允許罪犯參軍可提供最多兩萬名士兵。不過，犯下謀殺兩人或以上、強姦和危害國家安全的重罪犯，則不允許入伍。澤連斯基罕有承認，烏軍需要更多人手提振士氣，需要補充預備役部隊，很多旅隊已消耗殆盡。新動員法上周六開始生效，把徵兵年齡由27歲降至25歲，並簡化徵兵程序。本報綜合報道