雲南茶廠泥土坍塌 3死3傷

【本報綜合報道】雲南省西雙版納傣族自治州景洪市基諾山鄉一間茶廠上周五發生泥土坍塌，導致6人一度受困。消防員救出所有受困人士後，確認其中3人死亡，3人受傷需送院治療。西雙版納州啟動應急預案，調派消防救援等救援人員趕赴現場進行救援。