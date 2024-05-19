毆未來岳母 台男罪成 控方不服判決 二審加監至４個月

被叫接送懷孕女友 堅稱僅拉扯無動手 台灣南投縣一名男子早前因不滿未來岳母要求而施襲，導致對方腦震盪，遭告上法庭。他之後與女友成婚，獲女方出庭力證沒有動手，在一審被判傷害罪罪成。台媒前天報道，他早前在二審遭加監至4個月，全案仍可上訴。

被告陳男與曾女相戀，一同在南投居住。案情指，當曾女母親2022年10月4日晚上提出要求接送懷孕女兒上下班後，陳男突然動怒並出手施襲，即使眼見未來岳母倒地亦無停手，導致對方不僅腦震盪，身體多處亦出現鈍、挫及擦傷。

診斷書指腦震盪多處擦傷 在留院期間，曾母手持診斷書興訟。她指控在事發當晚敲門後，遭陳男叫囂及抓住領口，繼而跌倒地上，再爬起身又再次遇襲，結果撞及附近電單車。她另提到，陳男一度拿起酒瓶準備打她，幸獲家人阻止才逃過一劫。

在調查期間，陳男承認自己的確曾與曾母衝突，理由是對方突然襲擊懷孕曾女，於是拉開女友，過程中有拉扯及肢體接觸，不過沒有動手。

成婚後 妻作供稱夫無施襲 同年11月29日，曾女下嫁陳男。她作供時提到，丈夫沒有毆打母親，母親曾跌倒在地，另承認被告拿起過酒瓶，不過遭到他人搶走。陳母則稱，她沒看到曾母跌倒。

在一審，法官以曾母案發後立即就醫診斷，主訴與指控案情相符，故不採信曾女及陳母說法，判處被告傷害罪罪成，監禁3個月，檢察官不服上訴。二審法官則以陳男違反《毒品危害防制條例》案件被判刑5個月，原審量刑未審酌構成累犯前科素行，且陳男未與原告達成和解為由，故決定撤銷原判，改判監禁4個月。本報綜合報道