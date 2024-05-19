專家：新冠變種株KP.2難大爆發

【本報綜合報道】國家疾控局近日表示，今年1月首次監測到新冠病毒變種株KP.2以來，其在全球流行株佔比漸增，國內也發現個案。專家指雖然KP.2比目前全球優勢流行株JN.1傳播能力更強，但其仍在Omicron範疇內，曾感染的人短期內再感染的可能性較小，不會引起明顯的疫情高峰。

已感染者難再發病 首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾表示，KP.2、JN.1都是新冠病毒Omicron變種株第三代的亞分支，因此兩者大部分的臨床症狀相似，其重症率、住院率也沒明顯區別。他指出，KP.2與之前流行的毒株相比，在入侵人體細胞最重要的位點上有三個變種，其中兩個被認為可能增加新毒株的傳播能力。

但李侗曾認為，國內JN.1疫情高峰期感染患者不多，在農曆新年前後已然平穩度過，公眾不必過度擔心。重點防護人群主要還是老人、有基礎疾病尤其是免疫力低下的脆弱人群，而尚未感染過新冠病毒的人首次染疫也有重症風險。