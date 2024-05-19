上海開通9.7萬5G基站 全國第一

【本報綜合報道】上海市通訊管理局副局長賀豐表示，市內合共建設開通5G基站9.7萬多座，5G基站的佔比和密度兩項指標均名列全國第一；千兆以上用戶接近300萬，建成10G PON端口數佔比93%，全國排第一。

算力建設方面，上海互聯網數據中心機架總規模達到了42.3萬個標準機架，在用和在建總算力規模超過14Eflops，智能算力佔比超過35%，上海在用算力規模和運力指數等兩項指標名列全國第一。工業互聯網標識方面，上海頂級節點共接入來自長三角98個二級節點，累計標識註冊量近2,200億個，累計標識解析量超1,900億次，接入企業節點超20萬家，各項指標均位居全國五個頂級節點前列。