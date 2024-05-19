愛犬嚇倒騎車婦致殘 狗主賠近21萬

【本報綜合報道】上海女子高女士早前遛狗時為狗佩戴了牽引繩，狗狗也接種過疫苗。然而，狗狗當日比主人先行步入馬路，嚇倒一名駕駛電動單車經過的沈女士，致其十級傷殘。沈女士遂將狗主人訴至法院，法院最終判狗主賠償19萬元人民幣（約20.9萬港元）。

法院指受傷與狗隻行為有關 法院經審理認為，飼養動物損害責任糾紛適用無過錯責任原則，事發時，被告所持的牽引繩較長，犬隻與被告之間存在較大的間距，導致犬隻先行進入道路。而原告駕駛車輛經過時，突然察覺犬隻而緊急制動，導致摔倒。沈女士的受傷與高女士愛犬的行為有因果關係。

高女士又未能舉證證明沈女士存在故意或重大過失，應對沈女士的合理損失承擔全部賠償責任。最終法院判決，被告高女士賠償原告沈女士醫療費、住院伙食補助費、護理費、營養費、交通費、殘疾賠償金、鑑定費、精神損害撫慰金、律師代理費共計19萬元。判決後，沈女士和高女士均未提出上訴，高女士履行了全部賠償義務。