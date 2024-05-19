藉軟件修改出油量騙352萬 山東油站僅罰2200元

國家市場監督管理總局日前公布10宗綜合治理加油機作弊專項行動典型案例揭示，山東省青島市城陽區某加油站利用軟件作弊，導致出油量與實際存在偏差，從中非法獲利逾320萬元（人民幣‧下同，約352萬港元），最終被沒收違法所得，遭罰款2,000元（約2,200港元）。

2023年10月12日，青島市市監局檢查城陽區某加油站時發現，附近餐廳設有能夠人為干預加油站付油量功能電腦設備及軟件，涉嫌透過上述工具從中獲取利益，同時認定站內14把加油槍示值誤差並不符合國家相關要求。

經查，青島市市監局人員發現上述軟件的確具備修改加油機計量數據及稅控數據功能，換言之加油站能夠隨意更改數值。加油機生產廠家福建天海億聯盟能源科技有限公司鑑定後也發現，4台燃油加油機內7塊主板並非原裝生產，另查明該軟件具修改計量數據及稅控數據功能。

相隔大約兩個月，青島市市監局認定該加油站由2023年8月1日至同年10月12日利用軟件作弊，在短短兩個多月時間獲利逾320萬元，故決定作出處罰，包括沒收4台燃油加油機，同時追繳違法所得及罰款。

內媒倡避免中午入油 然而，內地部分網民不滿罰得太輕，多人留言「好離譜」及「搞笑」等，另有人提到：「這不叫罰，這叫鼓勵。」內媒前天發現，福建省福州市閩侯縣一名農民早前出售不合格芹菜，獲利14元（約15.4港元），結果被罰款10萬元（約11萬元）。

另有昨天報道建議，民眾應避免中午入油，理由是汽油是根據體積計錢，其體積會受溫度影響，出現熱脹冷縮情況，另可入油箱三分二之油量，避免油量過低，導致油箱底部殘留沉澱物遭抽上供油。本報綜合報道