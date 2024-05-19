賴清德就職演說 料提及4大重點

或批評大陸持續侵擾

知情人士透露，演說第一部分是就職典禮倒數前夕的環境局勢，以及賴清德政府政策思考脈絡。現在台灣境內及外部環境很複雜，對內行政立法部門對重大議題處理有很多不同意見，對外則中國大陸持續對台灣有各種侵擾跟統戰等手段，對台灣施壓。第二部分是新政府上任後處理對外議題的基本態度，政策重點將維持民主和平繁榮等路線，延續過去幾年蔡英文政府的基礎，讓台灣不論在全球經濟或地緣政治都扮演不可或缺的角色，與各方合作確保穩定現狀。