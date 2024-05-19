可扣非法入境者60天 華海警新規涵蓋南海

菲防衞隊指違國際法 意在恐嚇 中國海警局日前公布新執法程序規定，可對涉嫌違反出入境法律者拘留審查最多60天，適用範圍包括中國領海，例如與菲律賓有主權爭議的南海水域。菲律賓海岸防衞隊上周五指摘中方公布的國內法律違反國際法，菲律賓方面應予以無視，惟上級暫無指示具體回應。

下月15日開始執行 中國海警局上周三審議通過《海警機構行政執法程序規定》，於下月15日開始執行。《程序規定》是繼中國海警局去年連續出台兩部刑事程序規章後，又一部專門規範海警機構行政執法程序的主幹規章，對於規範和保障海警機構依法履行職責，保護公民、法人和其他組織的合法權益具有重要意義。《程序規定》共16章281條，涵蓋海上行政執法的各個領域和環節，是海警機構開展行政執法工作的基本規範。

查清其國籍身份後計起 《程序規定》第257條列明對涉嫌違反出境入境管理的外國人，若有危害國家安全和利益，破壞社會公共秩序或者從事其他違法犯罪活動等嫌疑，經海警機構負責人批准可以拘留審查，期限不得超過30日，若案情複雜，經上一級海警機構批准可以延長至60日。對國籍、身份不明人士的拘留審查期限自查清其國籍、身份之日起計算。省級海警局作出拘留審查決定，需要延長拘留審查期限的，可以由作出決定的海警機構批准。

《程序規定》通過當天，菲律賓民間組織船隊航向中菲主權爭議的南海黃岩島方向，向菲律賓漁民分發補給品並宣示主權。菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）上周五強調，中國不應阻止菲方漁民前往主權海域和民間護航倡議，並認為中方意在恐嚇菲方民間組織，不會切實執行拘留。本報綜合報道