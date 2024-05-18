左右民粹夾擊 德法歐盟受壓

歐洲議會選舉將於6月6日至9日舉行，當然歐盟兩大國德國及法國的影響力極大，德國佔歐洲議會議員720席中的96席，法國則佔81席。

根據當前的民意調查，德國中間偏右的基督教聯盟黨（CDU/CSU）支持度約29%，中間偏左的德國社民黨（SPD）佔17%，極右民粹主義的德國另選黨（AfD）急速冒起，支持度佔16%甚至更多，綠黨則佔16%，新成立的極左民粹瓦根克內希特聯盟佔約7%，另外還有左翼黨。

法國最近亦有民意調查顯示，瑪琳勒龐領導的極右民粹主義的國民聯盟，已成為最大政治力量，有約31%支持。馬克龍領導的法國復興黨目前只有約18%支持度。以前曾是最強大政治力量的社會黨，如今只有11%支持。

凝聚力量推倒親美勢力 雖然目前估計歐洲議會選舉結果，中間偏右的歐洲人民黨（EPP）預料會由179席下跌至175席，惟仍然是最大的政治勢力，但法國的國民聯盟及德國的另選黨的強大，相信會對歐盟及德法兩國的政治生態帶來極大衝擊。此外，瓦根克內希特聯盟夥同德國的左翼黨，亦會同時在歐洲議會及德國本土有強大聲勢，更與左派民粹主義的法國不屈黨，在政策上互相呼應，它們要求立即停火及和平解決俄烏和巴以戰爭，亦較傾向退出北約。

首先，法國的國民聯盟及德國的另選黨雖然都轉為溫和，由聲言醞釀脫歐改為留在歐盟推動改革，它們表面上雖反對俄羅斯入侵烏克蘭，但對北約東擴有很大意見，更不支持援烏及對俄實施制裁。國民聯盟最近就法國總統與烏克蘭簽署兩國安全協議，亦投下棄權，表示不予支持。更有趣的是，兩黨作為極右派，均維護強烈民族主義，自然反對新移民及德、法傳統文化被侵蝕，但在經濟政策方面卻左傾。它們經濟政策的立場，跟德、法極左民粹主義黨派居然極相似，強調控制物價、照顧工人及農民的福利，更要改善社會的貧富懸殊。

德國和法國左翼和右翼民粹勢力的同時冒起，深切反映歐洲政治的兩極化，也在歐盟成示範作用，夾擊中間派及進一步凝聚力量推倒親美勢力，它們於歐洲議會的勝利，更會使德法未來政治變天。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻