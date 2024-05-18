兩岸國際

全球最長壽樹懶迎54歲生日
德國克雷費爾德動物園二趾樹懶簡（Jan）是健力士世界紀錄史上最長壽圈養樹懶的保持者，近日迎來54歲生日，更迎接第22個孩子，身體目前仍十分健康，比一般樹懶的平均壽命長逾約一倍。簡初次在南美洲野外被發現時，估計當時約有6個月大，後來被帶回動物園生活並成長。
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