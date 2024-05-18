因事制宜覓食 揭示捲尾猴智力

【本報綜合報道】巴西聖保羅大學的研究人員早前在烏巴雅拉國家公園觀察及記錄捲尾猴利用工具覓食的行為，發現牠們會根據季節天氣和情況改變習慣，進一步揭示了人類靈長類近親的智力。研究論文日前已發表在英國自然科學期刊《科學報告》。

懂用石頭挖掘棍棒探測 研究團隊記錄了214次相關場景，並將捲尾猴覓食方式分為徒手挖掘、石頭挖掘、棍棒探測、石頭和棍棒並用。研究人員發現，牠們會採用輕巧的砂岩敲碎棕櫚堅果，推測牠們懂得因事制宜提升效率。在山上挖掘時，近六成捲尾猴會使用砂岩，而沿河挖掘則僅得24%捲尾猴會使用這種工具，表明牠們意識到柔軟和潮濕的泥土更容易徒手挖掘。研究人員推測，牠們在鬆散泥土只會徒手挖掘，遇到結實堅硬的土壤才會運用石頭，並會靈活運用石頭不同位置。

研究人員另發現，捲尾猴通常使用木棍捅刺蜘蛛洞，均以失敗告終，猜測此方法技巧較為複雜。部分捲尾猴則會先用石頭刮除蜘蛛洞表面塵埃，再用木棍捕捉蜘蛛，不過使用工具似乎未提升覓食成功率。