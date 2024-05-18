海軍學院新生爬方尖碑 象徵晉升軍官

【本報綜合報道】位於美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院，周三舉行年度休業式，一眾一年級新生冒雨合力攀爬一座塗滿油脂的方尖碑，把原先放在碑頂的水手帽替換成軍官大簷帽，象徵完成一學期，擺脫平民身份並晉升為軍官。海軍學院副院長戴維茲（Yvette M. Davids）祝賀各位學員，形容他們代表過去和未來。

代表2027屆畢業班合共約1,300名學員的海軍學院新生，周三上午在休業儀式圍繞着高達6米的赫恩登紀念碑，如同「疊羅漢」般齊心協力清除碑上的油脂，努力挑戰放上大簷帽。經過約兩小時嘗試，20歲的萊澤岡（Ben Leisegang）在歡呼聲中把大檐帽放在碑頂尖峰附近，惟未能推開水手帽，「人肉金字塔」更應聲而倒。萊澤岡之後再度嘗試，成功以2小時19分11秒的成績完成挑戰。

儀式始於1940年 學院博物館前高級館長奇弗斯（James Cheevers）介紹，攀爬方尖碑儀式始於1940年，7年後加入以擺放大簷帽象徵征服學年的環節。高年級師兄更於1949年開始在方尖碑塗抹油脂，為新生增加難度，並在1962年首次在儀式前預先於碑頂放置水手帽。每屆畢業班攀碑成績紀錄並不完整，據指最短用時是1969年的1分30秒，最長則是1995年的逾4小時。