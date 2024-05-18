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祝賀黃循財上任 安華邀訪馬國
黃循財（圖）出任新加坡總理。
【本報綜合報道】馬來西亞總理安華周四晚上致電祝賀黃循財出任新加坡總理，並邀請對方盡快訪問馬來西亞。
安華在社交網提到，黃循財也祝賀希望聯盟在最近落幕的雪蘭莪州新古毛州席補選中取得勝利。安華說：「我們承諾會密切合作，並繼續討論彼此共同關注的課題。」
安華（圖）邀請黃循財訪馬來西亞。
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