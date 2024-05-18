孤狼闖警局搶槍殺2警 馬國拘恐怖組織20員

馬來西亞柔佛州一名巫裔男子昨日凌晨持刀闖入警局施襲，並搶去兩把警槍。3名遇襲警員兩死一傷，兇徒其後被到場增援警員擊斃。疑兇是恐怖組織「伊斯蘭祈禱團」成員，警方在他的家中搜出相關物品，並拘捕超過20名伊斯蘭祈禱團成員。

爆發槍戰 疑兇終被擊斃 事發在凌晨2時45分，21歲蒙面疑兇拉丁隆尤拉進入距離新山約20公里的烏魯地南警察局，以巴冷刀攻擊警員並奪去警槍。拉丁隆尤拉其後以搶來的警槍，與趕抵增援的警員交火，最終命喪對方槍下。警員在拉丁隆尤拉的身上，檢獲一把HKMP5衝鋒槍及一把瓦爾特P99手槍，它們均是警方制式槍械。

當局徹查是否有幕後黑手 在警局門口櫃台執勤的警員頸項及頭部受傷當場死亡，另一名警員腹部及手臂中槍喪生，第三名警員則身體中彈重傷，送往醫院搶救。兩名殉職警員均是基層巡警，加入警局僅兩年。在一眾涉案被捕的伊斯蘭祈禱團成員中，包括5名介乎19至62歲的拉丁隆尤拉家人，其中62歲男子是拉丁隆尤拉的父親，他是伊斯蘭祈禱團知名成員。

全國總警長拉沙魯丁赴事發警局視察，他指拉丁隆尤拉為襲擊做好準備，背包內塞滿鋅等物品，相信打算在槍戰時充作盾牌。拉沙魯丁懷疑拉丁隆尤拉犯案動機是為了獲得武器，必須進一步調查，指示全國警局提高戒備及加強安全措施。內政部長賽夫丁下令全力徹查，並查明案件是否有幕後黑手。拉沙魯丁離開現場後，事發警局於昨日下午重開。

伊斯蘭祈禱團與恐怖組織阿蓋達有聯繫，前者策劃2002年印尼峇里連環爆炸案，造成超過200人死亡。伊斯蘭祈禱團精神領袖巴希爾被指是峇里爆炸案主謀，曾判囚4年。本報綜合報道