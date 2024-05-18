菲律賓向日本增購大型巡邏船

【本報綜合報道】中菲南海爭端白熱化之際，菲律賓昨日與日本簽署備忘錄，透過日本政府開發援助（ODA）提供的貸款，增購5艘全長97米的大型巡邏船。

菲防長竄訪南沙中業島 菲律賓海岸防衞隊指揮官加萬周三表示，大型巡邏船未來將成為主力船，並感謝日本。加萬陪同日本駐菲大使遠藤和也，參觀停靠馬尼拉碼頭的大型巡邏船，遠藤指將繼續支援菲律賓海岸防衞隊。日本前年首次交付兩艘大型巡邏船，並協助訓練船員。日本共同社引述外交消息人士指，法國積極向菲律賓推銷巡邏船。加萬歡迎來自其他國家的提議，稱日本的支援最積極。

菲律賓國防部長特奧多羅聯同參議院主席祖比吐和其他國會議員等人，周四早上乘坐軍機竄訪非法侵佔的南沙中業島，參加菲律賓海軍一座軍營設施的開工奠基典禮。

中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校昨日就近期涉軍問題發布消息，提到第3艘航母福建號首次航行試驗達預期效果。對於近日南海局勢緊張加劇，他警告菲方不要輕舉妄動，停止一切侵權挑釁行徑。