美日韓海巡機關 下月日本海演訓

【本報綜合報道】中俄兩軍加強海上合作之際，美國海岸防衞隊、日本海上保安廳、南韓海洋警察廳將於6月上旬在日本海舉行聯合訓練，是美日韓海巡機關首度舉行海上聯合演訓。

日本政府人士透露，美日韓領袖去年8月在美國大衞營峰會期間同意成立海洋安全保障合作架構，三國的海巡機關本月上旬首度就加強海巡合作完成換文簽署程序。美日韓正在協調，傾向於下月上旬在日本京都舞鶴外海進行聯合演訓，並把演訓定期化，以協助東南亞及太平洋島國提升海上保安能力，深化建構海域意識（MDA）合作，匯集海洋資料，探知不明船隻等。

中韓經濟部長視像會晤 南韓企劃財政部周四表示，第18次中韓經濟部長會議當日以視像形式舉行，雙方探討深化關鍵原材料、礦物供應鏈的合作方案，並談及服務合作、氣候變化、應對低生育率和人口老化等問題。南韓警察廳廳長尹熙根同日在北京與中國國務委員、公安部部長王小洪舉行會談，商定加大對毒品、電訊詐騙等跨境犯罪的聯合打擊力度。