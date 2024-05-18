獲中俄表態支持後 朝試射短程彈道導彈

疑向美韓空中演習表達不滿 俄羅斯總統普京訪華之際，北韓昨日向東部海域發射數枚短程彈道導彈，時隔25天再次武力挑釁。南韓譴責北韓嚴重威脅朝鮮半島和平穩定，韓軍將密切注視北韓各項活動，保持隨時能以壓倒優勢予以反制的力量和態勢。

南韓聯合參謀本部表示，昨天下午3時10分左右探測到北韓從江原道元山一帶，向東部海域發射數枚疑似短程彈道導彈，導彈飛行約300公里後落入海中，美日韓正分析北韓導彈性能。

值得一提的是，中俄兩國元首重申支持北韓立場僅過一天，北韓便發射導彈。中俄在聯合聲明中提到，反對美國以及其盟友在軍事領域的威懾行徑、挑動同北韓對抗及可能引發的武裝衝突而加劇朝鮮半島局勢緊張。

金與正：研發武器針對韓 另有分析認為，北韓射導彈不排除針對美韓聯合空中演習。北韓軍事評論員昨天在朝中社發表文章，抗議美國空軍F22隱形戰機、南韓空軍F35A隱形戰機前一天聯合演習。北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正強調，北韓正在研發的各種武器系統不是用於出口俄羅斯，而是針對南韓。

韓指朝違反停戰協定 朝中社同日就美韓將於8月舉行聯合軍演「乙支自由護盾」演練核作戰一事發表評論稱，若美韓打算以大規模聯合軍演等挑釁行為試探朝方的力量和意志，應先設想將面臨的災難性後果。朝方將觀其行而不聽其言，自行判斷美方有無敵意。

此外，韓軍指控朝軍近日在非軍事區的4至5個地點埋設地雷、加裝修繕鐵絲護欄及平整土地，各處投入100至200名士兵。朝軍定期在非軍事區內展開上述活動，但今年投入的兵力比往年多，韓軍正密切關注動向。韓軍批評，朝軍事先未與聯合國軍司令部協商便把重型機械帶入非軍事區，有違韓戰《停戰協定》。本報綜合報道