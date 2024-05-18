俄蘇57隱形戰機頻襲烏 近月射6導彈

【本報綜合報道】軍事新聞網「Defence Blog」周三報道，俄軍最先進的蘇57隱形戰機自2月下旬起更頻繁出動，空襲烏克蘭的次數不斷增加，過去一個月已發射6枚以上Kh69隱形巡航導彈。

蘇57從俄羅斯西南部阿斯特拉罕州阿赫圖賓斯克附近一個空軍基地起飛，在庫爾斯克州、布良斯克州及盧甘斯克州佔領區上空發射Kh69，每架蘇57通常由兩架蘇35戰機護航。Kh69因應德國金牛座巡航導彈、英國暴風影巡航導彈而設計，它是一款專為蘇57度身打造的亞音速巡航導彈，可搭載於機腹彈艙內。Kh69彈頭重約310公斤，射程達290公里。

上月用於襲烏發電廠 在2月一場空襲後，烏克蘭司法部基輔法醫鑑定科學研究所專家檢驗地上的導彈殘骸，證實俄軍使用Kh69。官方報告確認俄軍蘇57於上月發射Kh69，攻擊烏克蘭最大發電廠之一的特里皮利亞發電廠。烏克蘭首都基輔附近一處森林本月發現一枚未爆的Kh69，構成一定危險，但墜落原因尚未正式公布。