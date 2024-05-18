美媒：俄攻烏前 測反衞星核武組件

指衞星仍圍繞地球飛行

多名知情美國官員透露，俄方於2022年2月5日發射Cosmos-2553衞星，它沒有搭載核武器，目前仍在不尋常的軌道圍繞地球飛行。美方認為Cosmos-2553與俄羅斯反衞星核武計劃有關，作為項目中的非核子部分的研究和開發平台秘密運作，並且是新型武器的原型。俄羅斯國防部此前曾指，Cosmos-2553用於科研，配備了新研發的機載儀器及系統來測試暴露於輻射和重帶電粒子的情況，惟美方質疑說法。