普京出席哈爾濱博覽會區域合作論壇

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京離開北京，昨日凌晨抵達黑龍江省哈爾濱市，繼續第二日訪華行程，獲黑龍江省長梁惠玲等中國官員接機。他當日參加第八屆俄中博覽會開幕式和第四屆俄中區域合作論壇，期間與國家副主席韓正會面。

開幕式後，韓正與普京會面。韓正表示，近年中俄合作勢頭良好，共建一帶一路與歐亞經濟聯盟深入對接，一批重大項目順利推進。相信在雙方共同努力下，兩國合作一定能夠取得更多成果。普京表示，他與國家主席習近平進行了內容充實、富有成效的會晤，為兩國關係發展作出長遠規劃，訪問取得圓滿成功。雙方要密切協調配合，加強各領域務實合作，進一步推進遠東－東北地方合作，推動兩國關係實現更好發展。

稱願為中國投資者提供優惠 普京之後參觀東正教教堂和哈爾濱工業大學，並會見該校師生，以及向蘇聯戰士紀念碑獻花。普京在第八屆俄中博覽會開幕式上發表主題演講，指兩國牢不可割的夥伴關係，促進兩國經濟增長，保障能源安全，並刺激新產業和高薪工作崗位的創造，提高兩地人民生活質量，支持中方在俄羅斯本土化生產的願望，願為中國投資者提供優惠。他又提及前一日與中國國家主席習近平在會談中，詳細討論雙方多層次合作的前景，俄方邀請中國參加9月在海參崴舉行的東方經濟論壇，認為俄羅斯遠東地區與中國東北地區合作潛力巨大。

普京同日下午到哈爾濱工業大學參觀，並與師生會面交談。普京表示，與習近平會談期間，雙方指出科學和教育領域合作，在俄中全面戰略協作夥伴關係整體發展中，佔據優先地位；兩國關係的快速發展，需要培養掌握兩種語言並能相互協作的專家。

普京指，俄中兩國在高科技領域聯手可大有作為，而兩國科學家正研究從根本上減少碳排放的解決方案。他又表示，俄羅斯參與中國建造新核反應堆的工作正如期進行，中俄重離子同步加速器的實驗，將有助於取得世界級的發現，推動人類進步。