中俄元首中南海交流 習：深化戰略協作 引領全球治理方向正確

中國國家主席習近平周四晚上，在中南海跟俄羅斯總統普京舉行小範圍會晤，兩人就共同關心的戰略性問題進行深入交流。普京願同習近平保持密切溝通，落實好雙方達成的共識，確保兩國戰略協作夥伴關係深入發展。美國白宮發言人巴埃爾回應中俄聯合聲明時指，聲明並沒有新意，美方認為中方企業協助俄羅斯針對烏克蘭的戰爭是不可接受。

習近平在瀛台橋前迎接普京，兩國元首邊走邊談。兩人臨水而坐，共品香茗，在輕鬆的氛圍中就共同關心的戰略性問題進行深入交流。習近平指出，當今世界面臨百年未有之大變局，進入新的動盪變革期；面對不斷演進的國際大變局、大亂局，中國始終保持戰略定力；中方願同俄羅斯以及其他國家一道，加強團結合作，引領全球治理正確方向，共同維護國際公平正義，促進世界和平和共同發展。

習近平闡述了中方一貫立場以及為推動政治解決烏克蘭危機所作努力，指出解決烏克蘭危機的根本之策是推動構建均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題，願繼續為此發揮建設性作用。

涉烏問題 普京讚華公正 普京講述俄方有關看法和立場，表示俄方讚賞中方在烏克蘭問題上秉持客觀、公正、平衡立場，歡迎中方為政治解決烏克蘭問題繼續發揮重要建設性作用；俄方致力於通過政治談判解決烏克蘭問題，願意展現誠意，並就此同中方繼續保持密切溝通。

在兩人握手道別之時，普京感謝習近平熱情款待，表示每次同習近平會面晤談，都很愉快。他表示願同習近平繼續保持密切溝通，落實好達成的重要共識，確保俄中全面戰略協作夥伴關係深入發展。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇，中共中央政治局委員兼外交部長王毅，均參加上述活動。

美指華撐俄軍工 威脅烏安全 《深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》於周四稍早公布，中俄對美國為維持自身絕對軍事優勢而破壞戰略穩定的企圖表示嚴重關切，包括美國建設全球反導體系等。美國國務院發言人帕特爾指中方不能夠兩者兼得，即是在支持俄羅斯的同時改善與西方的關係。帕特爾又指出，中方支持俄羅斯國防工業，威脅烏克蘭以至歐洲的安全。對於中方支持和平進程，帕特爾就指，從美方角度來看，解決烏克蘭問題的方法很簡單，就是俄軍從烏克蘭撤軍。本報綜合報道

習近平（左二）與普京（右一）就共同關心的戰略問題深入交流。 習近平（左一）與普京（左二）擁抱道別。 帕特爾