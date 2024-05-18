經濟罪案年破9.5萬宗 拘逾1200逃犯

【本報綜合報道】內媒周四報道，去年以來截至今年3月，公安機關共破獲9.5萬宗各類經濟犯罪案件，挽回經濟損失數百億元人民幣。期間當局組織開展緝捕在逃境外經濟罪犯「獵狐2023」專項行動，抓獲逾1,200名境外在逃經濟犯罪疑犯。

包括打擊假幣及稅務犯罪 此外，全國公安經偵部門持續組織開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款「殲擊2023」專項行動，組織破獲一批重大案件；開展「風雲2023」打擊假幣犯罪集中統一行動、打擊信用卡套現犯罪「十省會戰」，開展打擊涉稅違法犯罪行動，全鏈條斬斷多條非法資金通道，摧毀多個職業化犯罪團夥。當局又查處涉眾型經濟犯罪，開展P2P網貸、養老領域非法集資犯罪專項打擊和網絡傳銷犯罪集中打擊行動，查處一批重大案件；並聯合證監稽查部門組織開展證券領域重點案件集中收網行動，破獲多起重大內幕交易、操縱證券期貨市場案件，打掉多個實施證券違法犯罪團夥。

公安部經濟犯罪偵查局有關負責人表示，全國公安經偵部門將持續深化「專業+機制+大數據」新型警務運行模式改革，同時圍繞防範化解經濟金融風險、打擊防範突出經濟犯罪等主題主線開展防範宣傳，持續深化與行政執法、刑事司法、行業監管、金融機構等單位溝通協作，不斷提升各類市場經營主體和民眾識別防範經濟犯罪的意識和能力水平。