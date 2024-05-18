農行前副行長涉違紀違法

樓文龍於1958年1月出生，是高級經濟師，早年曾在中國人民銀行浙江省分行、上海分行等工作，並在銀監會擔任過相關職務。他2012年進入農行系統任職，同年先後獲任農業銀行副行長和執行董事，至2017年辭任相關職務。農業銀行系統過去一年共立案847宗，處分789人，查處36宗職務犯罪案件，嚴肅查處8名總行直管幹部。

青島政協前主席受賄近6億

另外，無錫市人民檢察院起訴指控，汲斌昌2003年至2022年利用山東省工業和信息化廳廳長、山東省副省長、青島市政協主席等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職工錄用等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合5.26億餘元人民幣（約5.79億港元）。檢察機關提請以受賄罪追究其刑事責任，他在庭上作最後陳述並當庭認罪後，法庭宣布休庭並擇期宣判。