廣西壯族自治區 稅局前副局長受查

稅務系統內長期工作

蒙啟華1959年出生，廣西桂平人，中央黨校大學學歷。蒙啟華長期在稅務系統工作。1978年至1994年，他任職於廣西桂平縣稅務局，歷任秘書股、城區分局辦事員、副股長，縣直企業稅務分局副局長、局長，廣西桂平縣稅務局副局長兼縣直企業稅務分局局長。此後，蒙啟華分別出任廣西桂平市地方稅務局局長，廣西貴港市地方稅務局黨組副書記、副局長，廣西貴港市地方稅務局黨組副書記、局長，廣西貴港市地方稅務局黨組書記、局長。2001年，他出任廣西壯族自治區地方稅務局黨組成員、副局長；一年後，成為廣西壯族自治區地方稅務局黨組副書記、副局長。