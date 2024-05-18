廣西壯族自治區 稅局前副局長受查
【本報綜合報道】中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、廣西壯族自治區紀委監委周四指，國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局前黨委副書記、副局長、巡視員蒙啟華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
稅務系統內長期工作
蒙啟華1959年出生，廣西桂平人，中央黨校大學學歷。蒙啟華長期在稅務系統工作。1978年至1994年，他任職於廣西桂平縣稅務局，歷任秘書股、城區分局辦事員、副股長，縣直企業稅務分局副局長、局長，廣西桂平縣稅務局副局長兼縣直企業稅務分局局長。此後，蒙啟華分別出任廣西桂平市地方稅務局局長，廣西貴港市地方稅務局黨組副書記、副局長，廣西貴港市地方稅務局黨組副書記、局長，廣西貴港市地方稅務局黨組書記、局長。2001年，他出任廣西壯族自治區地方稅務局黨組成員、副局長；一年後，成為廣西壯族自治區地方稅務局黨組副書記、副局長。
2018年機構改革後，59歲的蒙啟華任國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局聯合黨委副書記、副局長、巡視員。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：