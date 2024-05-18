體育總局前主任涉貪被雙開

【本報綜合報道】中紀委昨日通報稱，國家體育總局冬季運動管理中心前黨委書記、主任倪會忠涉受賄，被開除黨籍和公職。河南省監委將其涉嫌犯罪問題和所涉財物移送檢察機關依法審查起訴。

拉幫結派 藉職務牟財

通報指，倪會忠拉幫結派，為自己營造聲勢撈取政治資本；表裏不一，陽奉陰違，搞兩面派，做兩面人，結交政治騙子；私藏、閱看有嚴重政治問題的書籍，搞迷信活動，對抗組織審查；違規出入私人會所，違規接受宴請、旅遊等活動安排；收受可能影響公正執行公務的禮品禮金。他又在幹部考察推薦中搞拉票、助選等非組織活動；利用職務便利或職權上的影響為他人牟取人事利益，縱容、默許特定關係人利用本人職務上的影響牟取私利；利用職務便利為他人在工程承攬、賽事承辦、職工招聘等方面牟取利益，並非法收受巨額財物。