京提早13天入夏 華北見35℃ 廣西雨下

內地氣象部門昨日宣布，今年北京入夏時間為5月7日，常年（1991至2020年平均）入夏時間為5月20日，今年提早了13天。華北多地迎來今年首個35℃以上高溫，廣西等多地今日有大雨到暴雨、局地大暴雨到特大暴雨，並伴強對流天氣。

每年的夏天幾乎都不會按同一個時間「報到」。每年的入季時間都不同，會圍繞常年平均入季時間前後波動。從近幾十年的整體趨勢來看，北京的春夏變長、秋冬變短。據統計，1981年到2010年，北京平均的春季長度為50天；從1991年到2020年，北京的平均春季長度為55天，夏季由113天變為116天。秋冬季都變短了，秋天從51天變為48天，冬天從151天變為146天。

中國天氣網推出的全國入夏進程圖顯示，截至昨日，夏季版圖已覆蓋華南大部和江南、西南部分地區，並且向北經過河南延伸到京津冀部分地區，新疆、內蒙古部分地區也已進入夏季。貴州、四川、重慶、江蘇、安徽、浙江等地部分地區和西北地區東部、東北大部仍處於春季，新疆、青海和西藏的高海拔地區還處於冬季。

西安鄭州將遇高溫「兩連擊」 華北、黃淮等地將開啟持續升溫模式，南疆盆地、華北平原等地的部分地區昨日至明日將有35℃以上高溫，局部地區甚至可逾37℃。省會級城市中，陝西西安、河南鄭州、山東濟南都有望迎來今年首個高溫天氣，普遍早於常年，其中西安、鄭州將遭遇高溫「兩連擊」。本報綜合報道