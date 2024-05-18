疑逾千噸粟米受潮發酵 二氧化碳超標殺4船員

【本報綜合報道】江西省一艘裝載1,027噸粟米粒的船舶，日前與導航墩碰撞出現漏水，轉駁作業期間4人離奇倒地不起，經全力搶救無效死亡。當局初步鑑定排除他殺，他們窒息死亡或因粟米受潮發酵後二氧化碳超標所致，具體原因正在調查。

轉駁作業期間出事 豐城市人民政府網站周三發布情況通報，涉事的皖聯順1098號船舶上周二由安徽阜陽前往江西贛州港五雲碼頭，途經贛江豐城段時發生磕碰漏水，船主陽×業通過打錨船船主游×春，聯絡轉駁船船主游×華轉駁粟米粒，並於上周三上午開始轉駁作業。至上周五上午9時半，陽×業發現游×華及其親屬雷×剛、游×根、張×林倒在轉駁船底艙，即撥打電話向海事和公安部門求助。

豐城市公安、消防、海事等單位迅速組織人員到場，將遇險人員緊急送往豐城市人民醫院搶救，惟返魂乏術，初步鑑定符合窒息死亡特徵。報道指，他們的死因是粟米受潮後產生氣體過濃致死，調查人員直言不知道短時間內，潮濕粟米發酵會產生這麼高的氣體濃度，造成人員現場突發意外，形容是極端案例。