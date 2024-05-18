遼寧城管搗違規佔位 男攤販施襲就逮

網上再掀執法手段熱議 遼寧省瀋陽市一名男攤販周二與多名城管人員衝突，出手反擊時打傷其中一名人員，卻引來網上大量同情輿論。內媒周四揭發，涉事攤販違規佔用多個攤位，經屢勸不聽，更造成一名城管多處骨折，已遭公安部門帶離依法處理。

磚砸頭 城管多處骨折 網傳資料可見，一名在魯園擺攤男子周二早上目睹多名城管前來準備收拾其攤位後，情緒變得非常激動。面對多人包圍，他抱緊花瓶不放，大喊：「別拽我、別拽我。」他怒罵城管：「你們都是幹甚麼的？你們製造矛盾的！」他之後放下了手中的東西、拿起磚頭攻擊其中一名城管頭部，最終被多人制服。

事件曝光後，大量網民留言支持擺攤男子，「我只看到幾個年輕人圍攻一個老年人」、「我比較關心大爺後續怎麼樣了」。瀋陽市和平區委宣傳部翌日澄清，一名男商販違規佔用多個攤位，擠佔其他業戶經營空間，執法人員上前規勸及清理，其中一名城管後腦及頭面部遇襲。

有內媒指出，近年來為了城市形象，攤販的生存空間愈來愈小，城管和攤販變成了兩個最大的矛盾體，不時上演一齣齣人間百態的戲碼。評論稱，城市管理中引發的這些矛盾，歸根究柢還是不合理的城市管理方式造成。一些管理人員一味追求出大成績，無視小商小販的利益，管理制度僵硬，執法缺少溫情，難怪遭到大爺的迎頭痛砸。但評論強調，大爺這種過激行為絕不可借鑑，畢竟在法治社會，凡事都要考慮後果。本報綜合報道