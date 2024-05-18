華被指秘建首艘無人機航母

【本報綜合報道】軍事新聞網站《海軍新聞》（Naval News）報道稱，中國疑正建造世界上第一艘無人機航母，隱藏在長江的一個上海主要造船廠，已於2022年12月下水。網站認為，這是中國的第4艘航母，此前未報道過其存在，得以在相對保密的情況下建造。

兩棲艦料明年下水 報道刊出的衞星圖片顯示，該艦噸位比常規航母小，飛行甲板的長度和寬度約為美國或中國海軍超級航母的三分之一和二分之一；其採用雙體船設計，可布設更大面積的飛行甲板，但其甲板設計沒法實現艦載機同時起降，也未見典型的機庫，如作為無人機航母則屬合理。此前有報道指，中國正建造的076型兩棲攻擊艦，被視為首艘無人機準航母，預計明年下水，最快2027年服役。

中國社交平台另流傳疑似一艘新型匿蹤戰艦近日海試的照片，被視為中國艦隊中首艘同類軍艦，可能是下一代護衞艦，作為目前解放軍海軍使用的056型護衞艦的後繼艦。

分析指，該艦或是一個綜合測試平台，船體設計採用措施降低各種信號特徵，顯示其先進匿蹤能力，增強在潛在作戰場景的生存能力。