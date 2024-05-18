中美防長 料本月星洲會晤

倘成事屬兩年來首次面談 英媒引述一名美國官員周四表示，美國國防部長奧斯汀預計在新加坡本月稍後一場會議進行期間，跟中國國防部長董軍會晤。若然成事，將是中美防長之間兩年來的首次面對面交流。

知情美國官員表示，儘管安排了會面，仍可能在最後一刻出現變數。董軍與奧斯汀上月16日晚間視訊通話，是美中軍方高層從2022年11月以來再次互動，可視為中美兩軍全面恢復溝通。之前曾有專家分析，如中美防長確定出席新加坡「香格里拉對話」，推估雙方場邊會晤機率大增。今年香格里拉對話將於5月31日至6月2日進行。

大陸斥美台軍事勾連損穩定 中央軍委國際軍事合作辦公室領導周四晚應約與美國助理國防部長視訊通話，中方申明美台軍事勾連是破壞台海穩定的主要亂源。中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入正面因素，局面得來不易、值得雙方珍惜。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，這才是正確的相處之道。

中方強調，美台軍事勾連、「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衞國家主權和領土完整的決心堅定不移；美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中導嚴重危害區域安全，若一意孤行，必將遭到中方堅決反制。雙方也就其他問題交換了意見。

另一邊廂，中國軍方代表團正在訪問日本東京，周四獲日本笹川和平財團舉行活動歡迎。今次訪問是中日防務交流項目之一，日本防衞省約有20人出席。率領代表團的解放軍少將張保群表示會為兩國關係的發展奠定基礎，期待關係改善，並強調中日關係具建設性且穩定的必要性。日本財團會長笹川陽平透露，日本自衞隊代表團最快今秋訪華。本報綜合報道

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